Centrodestra, Meloni parla da leader: «Non mi interessa la conta, ma che vinca l’alleanza» (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuno sconto al governo, ma neppure un’opposizione pregiudiziale a Draghi. Da Piacenza, ennesima tappa del suo intenso tour elettorale, Giorgia Meloni ribadisce il proprio profilo patriottico. Che poi è quello che la differenza in questa fase attraversata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il premier italiano è reduce dal Consiglio europeo straordinario che ha appena approvato, tra mille travagli, il sesto pacchetto di sanzioni a Mosca. «Ho sempre detto che considero le sanzioni lo strumento più efficace di cui la comunità internazionale dispone – ha premesso la leader di FdI -. Il punto – ha aggiunto – sono le compensazioni. E su questo mi pare che il governo italiano sia ancora abbastanza latitante. È importante che come si distribuiscono le responsabilità si distribuiscano anche gli oneri». Su Salvini: «È un problema di Draghi» La presidente di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuno sconto al governo, ma neppure un’opposizione pregiudiziale a Draghi. Da Piacenza, ennesima tappa del suo intenso tour elettorale, Giorgiaribadisce il proprio profilo patriottico. Che poi è quello che la differenza in questa fase attraversata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il premier italiano è reduce dal Consiglio europeo straordinario che ha appena approvato, tra mille travagli, il sesto pacchetto di sanzioni a Mosca. «Ho sempre detto che considero le sanzioni lo strumento più efficace di cui la comunità internazionale dispone – ha premesso ladi FdI -. Il punto – ha aggiunto – sono le compensazioni. E su questo mi pare che il governo italiano sia ancora abbastanza latitante. È importante che come si distribuiscono le responsabilità si distribuiscano anche gli oneri». Su Salvini: «È un problema di Draghi» La presidente di ...

Pubblicità

chrcapuano : RT @vncnzvlln92: La Meloni sulla questione viaggio a Mosca sta facendo passare Salvini come uno scemo del villagio, ma non illudiamoci che… - vncnzvlln92 : La Meloni sulla questione viaggio a Mosca sta facendo passare Salvini come uno scemo del villagio, ma non illudiamo… - In_Nautilus1800 : RT @Carmeli33392291: Governo di centrodestra, Giorgia Meloni umilia i ministri Di Maio, Speranza e Toninelli - TV7Benevento : Centrodestra: Meloni, 'a me interessa vittoria coalizione non solo di Fdi' - - ultimora_pol : #Italia Giorgia #Meloni: 'L'unica soluzione per un governo decente è la compattezza del centrodestra.' @ultimora_pol -