Cellulari dei giornalisti italiani sequestrati e spiati dai militari ucraini | la protesta arriva alla Farnesina

«Cellulari sequestrati a un check point ucraino e restituiti dopo aver inserito qualche scandaglio digitale. Certamente le forze di sicurezza sapranno molto degli spostamenti e del contenuto delle informazioni e delle app presenti negli smartphone. La denuncia arriva da inviati sulla linea del fronte della guerra». Ne dà notizia Stampa romana in un comunicato. Cellulari sequestrati agli inviati italiani «Riteniamo – prosegue la nota – che una decisione del genere comprometta l'autonomia e la libertà professionale dei colleghi a meno che non ci siano particolari ragioni di sicurezza che certamente nel caso in questione non sono state comunicate ai diretti interessati. Pur nel dramma e nella violenza spietata della guerra resta fondamentale il ruolo dei giornalisti come ...

