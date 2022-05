(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso un proprio decreto a firma del ministro Maria Cristina Messa, ha nominato, a far data da oggi, martedì 31 maggio 2022, e per i prossimi tre anni ildelStatale di Musica “” di Benevento nella persona di. Conseguentemente, ha annullato il decreto con cui, lo scorso 31 gennaio, aveva individuato in Antonio Rossi il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

ottopagine : Conservatorio: il nuovo presidente è Caterina Meglio #Benevento - anteprima24 : ** Caterina Meglio è il nuovo presidente del #Conservatorio Nicola Sala ** - NTR24 : Conservatorio, tra Verga e Rossi la spunta Caterina Meglio: è lei il nuovo presidente - TV7Benevento : CATERINA MEGLIO E' IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI BENEVENTO -… - neri_caterina : @romeoagresti @AzzoJacopo Può fare entrambi basta che ne faccia uno solo e che allegri sia stato chiaro su quale si… -

TV Sette Benevento

... ha nominato, a far data da oggi, martedì 31 maggio 2022, e per i prossimi tre anni il nuovo presidente del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento nella persona di... mentre Cena aveva vinto prima 9 - 8 suAuteri della Methodos e poi 7 - 6 su Benedetta ... Si è conclusa all'ultima stoccata anche l'altra semifinale, in cui Caudo ha avuto lasu Filippo ... CATERINA MEGLIO E' IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI BENEVENTO Su Instagram l'emozionante post per i 16 anni della ragazza, presa in affido quando era appena nata e adottata qualche anno dopo ...Caterina Balivo torna in Rai, il palinsesto estivo è ricco di novità: ecco tutti i programmi che sono stati confermati ...