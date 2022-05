Caterina Balivo torna su Rai2 con ‘Help – Ho Un Dubbio’ (Di martedì 31 maggio 2022) Caterina Balivo Non c’è soltanto TV8 nel futuro televisivo di Caterina Balivo. La conduttrice tornerà infatti su Rai2 come ‘padrona di casa’ di Help – Ho Un Dubbio, programma destinato alla seconda serata estiva che ha come intento principale quello di aiutare le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la loro vita. Un po’ come avveniva su Rai2 con Al Posto Tuo. Adattamento del format anglosassone What should I do, la nuova ‘fatica’ televisiva della Balivo, prodotta da Fremantle prenderà il via il 28 e 29 luglio 2022, per poi proseguire ogni giovedì al termine del prime time. Al centro della scena ci saranno concorrenti singoli, coppie o gruppi di persone di qualsiasi età. I protagonisti, una volta che arriveranno sul ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022)Non c’è soltanto TV8 nel futuro televisivo di. La conduttrice tornerà infatti sucome ‘padrona di casa’ di Help – Ho Un Dubbio, programma destinato alla seconda serata estiva che ha come intento principale quello di aiutare le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la loro vita. Un po’ come avveniva sucon Al Posto Tuo. Adattamento del format anglosassone What should I do, la nuova ‘fatica’ televisiva della, prodotta da Fremantle prenderà il via il 28 e 29 luglio 2022, per poi proseguire ogni giovedì al termine del prime time. Al centro della scena ci saranno concorrenti singoli, coppie o gruppi di persone di qualsiasi età. I protagonisti, una volta che arriveranno sul ...

