Caterina Balivo, madrina del body loving: «Ho tre taglie in più, ma sono bella e felice» (Di martedì 31 maggio 2022) Caterina Balivo non ha paura del passare del tempo. Inevitabilmente con l’età che avanza ognuno assiste a dei piccoli grandi cambiamenti sul proprio corpo, ma la conduttrice non sembra esserne preoccupata. E, anzi, accoglie la metamorfosi con piacere, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo. «Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta», rivela la Balivo a Molto Donna, l’inserto settimanale de Il Messaggero. Caterina Balivo, a 42 anni, si candida ad essere una delle madrine del body loving. Il suo messaggio è un inno a guardare ... Leggi su blog.libero (Di martedì 31 maggio 2022)non ha paura del passare del tempo. Inevitabilmente con l’età che avanza ognuno assiste a dei piccoli grandi cambiamenti sul proprio corpo, ma la conduttrice non sembra esserne preoccupata. E, anzi, accoglie la metamorfosi con piacere, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo. «Oggitrein più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere unaquarantenne, voglio essere unacinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta», rivela laa Molto Donna, l’inserto settimanale de Il Messaggero., a 42 anni, si candida ad essere una delle madrine del. Il suo messaggio è un inno a guardare ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Caterina Balivo: 'Ho tre taglie in più, ma sono felice' #balivo #caterinabalivo - IOdonna : «Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquant’anni non voglio dimostrarne… - radiosintony : Caterina Balivo madrina del 'body loving': 'Tre taglie in più, ma sono felice' - jjblues61 : RT @MediasetTgcom24: Caterina Balivo: 'Ho tre taglie in più, ma sono felice' #balivo #caterinabalivo - confalonieriss : RT @MediasetTgcom24: Caterina Balivo: 'Ho tre taglie in più, ma sono felice' #balivo #caterinabalivo -