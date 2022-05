Caterina Balivo e la storia delle tre taglie in più che fa indignare, neo regina del body positive? (Di martedì 31 maggio 2022) Se fino a qualche giorno fa parlavano di Caterina Balivo e della sua carriera in tv (su TV8), oggi si torna a parlare di lei perché qualcuno vorrebbe ergerla a paladina del body positive, ma è davvero possibile? In questi ultimi mesi molti vip si sono messi a nudo per lanciare messaggi positivi alle donne facendo leva su quelli che spesso vengono definiti difetti e nascosti. C’è chi ha mostrato la pancetta, chi le rughe o le smagliature, chi brufoli e problemi di acne, fatto sta che l’ultima trovata arriva da Caterina Balivo che con la storia delle sue tre taglie in più ha fatto discutere sui social e non solo. Ecco la copertina usata per la sua intervista: Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Se fino a qualche giorno fa parlavano die della sua carriera in tv (su TV8), oggi si torna a parlare di lei perché qualcuno vorrebbe ergerla a paladina del, ma è davvero possibile? In questi ultimi mesi molti vip si sono messi a nudo per lanciare messaggi positivi alle donne facendo leva su quelli che spesso vengono definiti difetti e nascosti. C’è chi ha mostrato la pancetta, chi le rughe o le smagliature, chi brufoli e problemi di acne, fatto sta che l’ultima trovata arriva dache con lasue trein più ha fatto discutere sui social e non solo. Ecco la copertina usata per la sua intervista: Visualizza questo post su Instagram Un ...

