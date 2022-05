CATERINA BALIVO CONDUCE HELP, LO SHOW DI RAI2 CHE AIUTA A PRENDERE LE DECISIONI (Di martedì 31 maggio 2022) Non solo “Chi vuole sposare mia mamma?”, il nuovo dating SHOW dell’autunno di Tv8, ma prima CATERINA BALIVO tornerà in Rai per condurre un’altra novità. Parliamo di “HELP – Ho un dubbio” che vedremo nell’estate di RAI2. Avete una decisione da PRENDERE e non sapete quale sia la scelta giusta? Non sapete se accettare o rifiutare una proposta di matrimonio o un nuovo lavoro oppure siete indecisi sul nome da dare a vostro figlio? Arriva in soccorso, su RAI2, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata, “HELP – Ho un dubbio”, il nuovo programma condotto da CATERINA BALIVO che AIUTA le persone a PRENDERE una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 31 maggio 2022) Non solo “Chi vuole sposare mia mamma?”, il nuovo datingdell’autunno di Tv8, ma primatornerà in Rai per condurre un’altra novità. Parliamo di “– Ho un dubbio” che vedremo nell’estate di. Avete una decisione dae non sapete quale sia la scelta giusta? Non sapete se accettare o rifiutare una proposta di matrimonio o un nuovo lavoro oppure siete indecisi sul nome da dare a vostro figlio? Arriva in soccorso, su, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata, “– Ho un dubbio”, il nuovo programma condotto dachele persone auna decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Caterina Balivo: 'Ho tre taglie in più, ma sono felice' #balivo #caterinabalivo - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI2: CATERINA BALIVO CONDUCE HELP, LO SHOW CHE AIUTA A PRENDERE LE DECISIONI - bubinoblog : RAI2: CATERINA BALIVO CONDUCE HELP, LO SHOW CHE AIUTA A PRENDERE LE DECISIONI - Cinguetterai : Stefano Coletta: “Caterina Balivo l’ho voluta nella giuria de #IlCantanteMascherato quando si è ritirata a vita pri… - Cinguetterai : Dir. Coletta: “@caterinabalivo è un volto storico di Rai 2 e Rai 1. Quando sono arrivato a Rai 1, durante la pandem… -