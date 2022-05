Caso Open, il gip di Genova respinge l’opposizione di Renzi: archiviate le accuse contro i magistrati di Firenze (Di martedì 31 maggio 2022) Finisce con l’archiviazione da parte del Gip di Genova la controffensiva di Matteo Renzi sui magistrati di Firenze che lo avevano indagato per l’inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione Open. Il tribunale genovese ha respinto l’istanza di opposizione contro l’archiviazione delle accuse ai magistrati di Firenze che aveva avanzato la stessa procura di Genova in apertura di indagine. archiviate quindi le accuse contro l’ex procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi. Secondo il gip, i magistrati fiorentini non hanno violato né la Costituzione né la ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Finisce con l’archiviazione da parte del Gip dilaffensiva di Matteosuidiche lo avevano indagato per l’inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione. Il tribunale genovese ha respinto l’istanza di opposizionel’archiviazione delleaidiche aveva avanzato la stessa procura diin apertura di indagine.quindi lel’ex procuratore di, Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi. Secondo il gip, ifiorentini non hanno violato né la Costituzione né la ...

