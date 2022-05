Casa di cura San Michele e Villaggio dei Ragazzi: cerimonia di consegna degli attestati di merito (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’accordo nell’ambito dei percorsi di alternanza Scuola – Lavoro, sottoscritto il 25 gennaio scoro dal dott. Crescenzo Barletta, Legale Rappresentante della “San Michele”, e dal dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio, ha prodotto i primi importanti frutti. Grazie, infatti, anche alla collaborazione di una importante software house internazionale, Giuseppe Sebastopoli e Benito Farina, studenti del Villaggio dei Ragazzi, sono riusciti, con lode, a terminare un percorso formativo sull’allestimento e implementazione di tutta la parte hardware della “San Michele”. A conclusione di questo importante progetto, nella sede della storica e prestigiosa struttura sanitaria maddalonese, si è tenuta, stamane, la cerimonia di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’accordo nell’ambito dei percorsi di alternanza Scuola – Lavoro, sottoscritto il 25 gennaio scoro dal dott. Crescenzo Barletta, Legale Rappresentante della “San”, e dal dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario del, ha prodotto i primi importanti frutti. Grazie, infatti, anche alla collaborazione di una importante software house internazionale, Giuseppe Sebastopoli e Benito Farina, studenti deldei, sono riusciti, con lode, a terminare un percorso formativo sull’allestimento e implementazione di tutta la parte hardware della “San”. A conclusione di questo importante progetto, nella sede della storica e prestigiosa struttura sanitaria maddalonese, si è tenuta, stamane, ladi ...

