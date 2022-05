CAROLINA REY NEL WEEKEND ESTIVO DI RAI1 | “SE È UN SOGNO | NON SVEGLIATEMI!”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 31 maggio 2022) Mancava un ultimo tassello nel palinsestodi: la mattina del. Ed ecco che arriva “Weekly Sabato e Domenica”, il nuovo programma in onda ogni sabato e domenica alle 8.30 che farà compagnia al pubblico dall’11 giugno. Alla conduzione Fabio Gallo eRey, a curare l’attualità la giornalista Incoronata Boccia. Dal 17 settembre, salvo variazioni di palinsesto, tornerà “UnoMattina In Famiglia” con il confermato trio formato da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Ma ora è estate e quindi spazio alla novità di Weekly, il format curato dal vicedirettore diAngelo Mellone. La brava, bella e solareRey non nasconde la felicità: Finalmente si può dire… pare sia vero anche se ancora non ci credo… quest’estate condurrò insieme a Fabio Gallo ...