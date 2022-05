Caro gasolio: pescatori tolgono blocco solo per Tremiti (Di martedì 31 maggio 2022) "Togliamo il blocco, apriamo un varco tra i pescherecci per far salpare liberamente la nave che trasporta l'acqua alle Isole Tremiti". Lo hanno annunciato i pescatori del comparto marittimo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) "Togliamo il, apriamo un varco tra i pescherecci per far salpare liberamente la nave che trasporta l'acqua alle Isole". Lo hanno annunciato idel comparto marittimo di ...

Pubblicità

moliseweb : Termoli, pescatori ancora in protesta per il caro gasolio: flash-mob al porto - corrmezzogiorno : #Bari Caro-gasolio, la Regione Puglia stanzia tre milioni per pescatori - lillidamicis : L’esito dell’incontro di questa mattina con i pescatori delle marinerie pugliesi insieme alla Direzione marittima r… - FattodelGargano : Puglia, pesca e caro gasolio, “Previsti tre milioni di euro per sostenere il comparto” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Pesca, Silvestroni (FdI): il caro gasolio blocca i pescherecci nel Mar Tirreno -