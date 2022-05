Carlo Smuraglia | tutte le reazioni del mondo politico | ' Ci lascia un grande italiano'

Pubblicità

virginiaraggi : Ci ha lasciato il Presidente dell’ANPI Carlo #Smuraglia, un partigiano testimone della nostra storia, custode dei n… - Agenzia_Ansa : E' morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1… - RaiNews : Partigiano, avvocato e docente, Smuraglia è stato senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione naziona… - controradio : Morto Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi - __Dissacrante__ : RT @virginiaraggi: Ci ha lasciato il Presidente dell’ANPI Carlo #Smuraglia, un partigiano testimone della nostra storia, custode dei nostri… -

è morto nella notte del 31 maggio a Milano all'età di 99 anni. Partigiano, avvocato e docente,era stato eletto senatore per 3 volte e successivamente è stato chiamato alla ...ci ha lasciato. Resta e resterà nella memoria di tanti di noi per il rigore, la serietà, l'intelligenza. Aiutò a restituire credibilità alla politica dopo tangentopoli, fu un ...Roma, 31 mag (Adnkronos) - "La segreteria del Pd si apre con un minuto di silenzio per Carlo Smuraglia. Grande parlamentare, grande esperto di diritto, grande personalità dell'Anpi. Il suo messaggio e ...Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), è morto ieri, 30 maggio 2022, a Milano. Ad annunciare l’accaduto è stata l’associazione stessa con un post s ...