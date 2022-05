Carlo Smuraglia partigiano, avvocato e politico: chi era (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – partigiano, avvocato e politico, con il Pci e poi con i Ds. E’ morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, dopo esserne stato presidente dal 2011 al 2017. Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni il prossimo agosto. Studente universitario in giurisprudenza a Pisa, nel 1944 si unisce alla Resistenza contro il nazifascismo e si arruola come volontario nel gruppo di combattimento ‘Cremona’ alle dipendenze operative dell’Ottava Armata britannica, con cui prosegue la guerra sul fronte adriatico fino a Venezia fino alla fine della guerra. Dopo il conflitto diventa avvocato e professore di Diritto del lavoro, che insegna nelle università di Milano e Pavia. È consigliere regionale in Lombardia dal 1970 ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –, con il Pci e poi con i Ds. E’ morto a Milano, presidente emerito dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, dopo esserne stato presidente dal 2011 al 2017. Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni il prossimo agosto. Studente universitario in giurisprudenza a Pisa, nel 1944 si unisce alla Resistenza contro il nazifascismo e si arruola come volontario nel gruppo di combattimento ‘Cremona’ alle dipendenze operative dell’Ottava Armata britannica, con cui prosegue la guerra sul fronte adriatico fino a Venezia fino alla fine della guerra. Dopo il conflitto diventae professore di Diritto del lavoro, che insegna nelle università di Milano e Pavia. È consigliere regionale in Lombardia dal 1970 ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1… - RaiNews : Partigiano, avvocato e docente, Smuraglia è stato senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione naziona… - lauraboldrini : Profondo dispiacere per la scomparsa di Carlo #Smuraglia. Partigiano, presidente onorario dell'#Anpi, senatore e… - Giovann48534252 : RT @AndreaMarano11: La Resistenza è stata sogno, sacrificio, utopie, vittorie, sconfitte, perdite; giorni belli e giorni difficili. Ma abbi… - MDartizio : RT @DemocraticheBas: È morto Carlo Smuraglia, Presidente onorario dell'Anpi, Avvocato ed ex Parlamentare. Il suo nome resterà nella storia… -