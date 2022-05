Carlo Smuraglia, il pioniere dell’antimafia a Milano: trent’anni fa svelò l’altra faccia della capitale morale. E la politica fece finta di nulla (Di martedì 31 maggio 2022) Quella contro il fascismo non è l’unica resistenza che ha impegnato Carlo Smuraglia, il presidente onorario dell’Anpi scomparso due mesi prima di compiere 99 anni. Smuraglia è stato anche un pioniere della lotta alla mafia a Milano e nel Nord Italia. Avvocato e giurista, ex membro del Csm, nel 1990 era un consigliere comunale del Pci, autorevole e rispettato da tutti. La sua figura asciutta e severa incuteva reverenza persino nei leghisti più scatenati, allora debuttanti nell’aula di Palazzo Marino, che si rivolgevano a lui chiamandolo con deferenza “professore”. In questa veste fu il presidente della prima commissione antimafia istituita nel capoluogo lombardo (nonché unica per i successivi vent’anni o quasi). La storia merita di essere ricordata, soprattutto a chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Quella contro il fascismo non è l’unica resistenza che ha impegnato, il presidente onorario dell’Anpi scomparso due mesi prima di compiere 99 anni.è stato anche unlotta alla mafia ae nel Nord Italia. Avvocato e giurista, ex membro del Csm, nel 1990 era un consigliere comunale del Pci, autorevole e rispettato da tutti. La sua figura asciutta e severa incuteva reverenza persino nei leghisti più scatenati, allora debuttanti nell’aula di Palazzo Marino, che si rivolgevano a lui chiamandolo con deferenza “professore”. In questa veste fu il presidenteprima commissione antimafia istituita nel capoluogo lombardo (nonché unica per i successivi vent’anni o quasi). La storia merita di essere ricordata, soprattutto a chi ...

