Cardinale ha firmato | il Milan passa a RedBird Capital

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilentra ufficialmente nella nuova era. Annunciato alla fine del campionato, per non turbare la concentrazione della squadra nella poi vittoriosa volata per lo scudetto, il cambio della guardia ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - capuanogio : #Cardinale ha firmato il contratto preliminare di acquisto del #Milan dal fondo #Elliott - tvdellosport : ?? Per l’annuncio servirà ancora qualche ora ma secondo fonti finanziarie Gerry Cardinale ha firmato il preliminare… - NumbaySTAR : RT @Gazzetta_it: Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - YBah96 : RT @carlopaolofesta: Firmato accordo preliminare per la vendita del Milan al gruppo RedBird di Jerry Cardinale. Domani probabilmente l'annu… -

Gerry, l'amministratore delegato di RedBird Capital Partners , altro fondo speculativo statunitense, ha infatti appenail contratto per l'acquisizione delle quote di maggioranza ...Diversi giornali sportivi fra cui la Gazzetta dello Sport hanno scritto che martedì mattina è statoun accordo preliminare fra Gerry, capo del fondo, e il fondo Elliott, attuale ...La Gazzetta dello Sport è sicura: Gerry Cardinale ha firmato ed è il nuovo proprietario del Milan con la sua Red Bird E’ tutto fatto. Il Milan cambia proprietà: ...Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti! È una giornata importantissima per la storia del Milan: in queste ore, infatti, il Club rossonero passerà ufficialmente nelle ...