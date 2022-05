Carburanti, prezzi ancora in salita; nuovi rialzi delle compagnie per benzina e diesel (Di martedì 31 maggio 2022) (ITALPRESS) – ancora rialzi sulla rete Carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in aumento, nel fine settimana si sono registrati nuovi rincari delle compagnie sui prezzi raccomandati: IP è salita di due centesimi sulla benzina e di tre sul diesel, mentre Tamoil aggiunge due cent solo sulla verde. Salgono di conseguenza i prezzi praticati sul territorio, anche a valle dei precedenti aumenti. Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,902 euro/litro (1,892 il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) (ITALPRESS) –sulla rete. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in aumento, nel fine settimana si sono registratirincarisuiraccomandati: IP èdi due centesimi sullae di tre sul, mentre Tamoil aggiunge due cent solo sulla verde. Salgono di conseguenza ipraticati sul territorio, anche a valle dei precedenti aumenti. Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self va a 1,902 euro/litro (1,892 il ...

