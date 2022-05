Cara Europa, la tenaglia di Putin passa da Sud. Parla Minniti (Di martedì 31 maggio 2022) Marco Minniti è nel suo ufficio da presidente della Fondazione Med-Or e con le mani disegna nell’aria grandi cerchi concentrici, “l’Europa rischia di finire in una tenaglia umanitaria”. La tenaglia porta la firma di Vladimir Putin. Minniti, ex ministro dell’Interno e già autorità delegata all’intelligence, è convinto che si possa ma soprattutto si debba spezzare, prima che sia troppo tardi. E a Formiche.net, prima di salire sul palco di un convegno con l’Atlantic Council di Washington Dc, confida come. Putin sta vincendo? No. Siamo di fronte a uno stallo prolungato. Putin ha cambiato approccio, si è concentrato su un fronte più limitato. E questo dà vita allo spettro di una guerra di logoramento, dai tempi lunghi. Prendere il Donbas non sarà facile. ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) Marcoè nel suo ufficio da presidente della Fondazione Med-Or e con le mani disegna nell’aria grandi cerchi concentrici, “l’rischia di finire in unaumanitaria”. Laporta la firma di Vladimir, ex ministro dell’Interno e già autorità delegata all’intelligence, è convinto che si possa ma soprattutto si debba spezzare, prima che sia troppo tardi. E a Formiche.net, prima di salire sul palco di un convegno con l’Atlantic Council di Washington Dc, confida come.sta vincendo? No. Siamo di fronte a uno stallo prolungato.ha cambiato approccio, si è concentrato su un fronte più limitato. E questo dà vita allo spettro di una guerra di logoramento, dai tempi lunghi. Prendere il Donbas non sarà facile. ...

