Advertising

fisco24_info : Capitalismo familiare tra governance e sfida generazionale: Le aziende guidate da una famiglia sono il 64% del list… - TosiniPietro : RT @TosiniPietro: @PaoloBorg @neri_serneri @LGobbini @Milton_Keynes1 @FinDicitore Cosa c'entra la Terza via dei Blair o dei Versani con il… - TosiniPietro : @PaoloBorg @neri_serneri @LGobbini @Milton_Keynes1 @FinDicitore Cosa c'entra la Terza via dei Blair o dei Versani c… - tax_tweet : RT @RaffaelloLupi: bravo mauro, e i primi a lanciare lo slogan sono gli esponenti del capitalismo italiano a proprietà familiare...che pref… - Flaianoisalive : RT @RaffaelloLupi: bravo mauro, e i primi a lanciare lo slogan sono gli esponenti del capitalismo italiano a proprietà familiare...che pref… -

Il Sole 24 ORE

Le aziende guidate da una famiglia sono il 64% del listino: in gioco l'equilibrio tra azionisti e management e il passaggio tra padri e figli Parlare di globalizzazione e imprese familiari può ...I pionieri furono capitani d'azienda come Cassina, Molteni, Porro, nomi chiave "di unche ha segnato la strada maestra del design italiano. Altro tratto distintivo del design ... Capitalismo familiare tra governance e sfida generazionale Due giorni per discutere su possibili riforme che aprano la strada ad un capitalismo più partecipativo e caratterizzato da minori diseguaglianze che contribuisca allo sviluppo del Paese valorizzando l ...A Siena il ministro del Lavoro Andrea Orlando, Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e Gianna Fracassi vicesegretario generale della CGIL Due giorni per discutere su possib ...