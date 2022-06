Capitalismo familiare tra governance e sfida generazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Le aziende guidate da una famiglia sono il 64% del listino: in gioco l’equilibrio tra azionisti e management e il passaggio tra padri e figli Leggi su ilsole24ore (Di martedì 31 maggio 2022) Le aziende guidate da una famiglia sono il 64% del listino: in gioco l’equilibrio tra azionisti e management e il passaggio tra padri e figli

Advertising

Gianumberto : In Italia le 'governance familiari' hanno sempre spinto le nuove generazioni verso ruoli principalmente commerciali… - fisco24_info : Capitalismo familiare tra governance e sfida generazionale: Le aziende guidate da una famiglia sono il 64% del list… - TosiniPietro : RT @TosiniPietro: @PaoloBorg @neri_serneri @LGobbini @Milton_Keynes1 @FinDicitore Cosa c'entra la Terza via dei Blair o dei Versani con il… - TosiniPietro : @PaoloBorg @neri_serneri @LGobbini @Milton_Keynes1 @FinDicitore Cosa c'entra la Terza via dei Blair o dei Versani c… - tax_tweet : RT @RaffaelloLupi: bravo mauro, e i primi a lanciare lo slogan sono gli esponenti del capitalismo italiano a proprietà familiare...che pref… -