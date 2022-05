Canada | Trudeau bloccherà la compravendita di armi nel paese – Il video

(Di martedì 31 maggio 2022) Il primo ministro canadese Justinha annunciato che il suo governo introdurrà una nuova legislazione che condurrà al blocco nazionale delladi. Il premier canadese ha annunciato un progetto di legge che prevede un «congelamento nazionale» della proprietà di un’arma. Che comporterà anche la confisca della licenza per chi è coinvolto in atti di violenza domestica o molestie, come lo stalking. «Dal giorno in cui entrerà in vigore, non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importarein», ha detto il premier. Se approvato, il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a partire dall’autunno. E prevede anche che i caricatori per lelunghe siano modificati in modo che non possano sparare più di cinque colpi, nonché il divieto di ...

'Non sarà più possibile - ha spiegatoai giornalisti nel corso di una conferenza stampa - comprare, vendere, trasferire o importare pistole dovunque in. In altre parole, stiamo ...... "Armare gli insegnanti" Come scrive anche la Cnn , dal giorno in cui la legge entrerà in vigore, 'non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importare armi in', ha detto"Non c'è alcuna ragione per cui qualcuno in Canada debba avere armi nella sua vita quotidiana, a parte quelle per la caccia e le attività sportive", ha commentato Trudeau (Sky Tg24 ) "Dal giorno in ...Lunedì il primo governo del Canada ha presentato una nuova proposta di legge che se approvata dal Parlamento vieterà la compravendita di tutti i tipi di armi da fuoco nel paese. Già nel 2020 in Canada ...