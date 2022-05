Pubblicità

Il Canada vuole vietare la vendita di tutte le armi da fuoco - Canada: Trudeau annuncia blocco nazionale su compravendita armi - Il governo del Canada ha presentato una nuova proposta di legge che se approvata dal Parlamento vieterà la compravendita di armi - Canada: Trudeau annuncia stretta sulle armi

Le recenti stragi negli Stati Uniti potrebbero determinare un cambio di legislazione, non negli Usa ma nel vicino. Il primo ministro Justin, infatti, ha annunciato una stretta sulle armi. Presentata la proposta di legge che prevede un congelamento nazionale della proprietà di un'arma, oltre alla ..."Non ci sono motivi per cui qualcuno inabbia bisogno di armi per ragioni diverse dallo sport e dalla caccia" ha dettoai giornalisti presentando la nuova proposta di legge: "Vedendo ...Il premier del Canada Trudeau, annuncia una stretta sulle armi. Il progetto prevede un “congelamento nazionale” della proprietà di un’arma.Prendendo a pretesto la strage americana di Uvalde, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha presentato un disegno di legge volto a vietare l’importazione, la vendita e l’acquisto di armi corte ne ...