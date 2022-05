Pubblicità

Agenzia_Ansa : Giro di vite del premier canadese Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi negli Usa #ANSA - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi #canada #justintrudeau - 72pare : RT @TerreImpervie: 'Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi' Certo, il merdaiolo ebete lo fa per salvare la popol... Il… - Marcocap14 : RT @Agenzia_Ansa: Giro di vite del premier canadese Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi negli Usa #ANSA - Maurizi89669463 : RT @TerreImpervie: 'Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi' Certo, il merdaiolo ebete lo fa per salvare la popol... Il… -

... a pochi giorni dal massacro di bambini nella scuola elementare di Uvalde , in Texas, il... non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importare armi in", ha detto Trudeau ...... vendere, trasferire o importare armi in", ha detto Trudeau ai reporter. Se approvato, il provvedimento dovrebbe essere applicato a partire dall'autunno. La stretta dalcanadese ... Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi Giro di vite di Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi in Usa: il premier canadese ha annunciato un progetto di legge che prevede un "congelamento nazionale" della proprietà di un'arma e la ...Dopo la strage di Uvalde, il premier propone una stretta che riguarderà anche i caricatori delle armi automatiche: dovranno avere al massimo 5 ...