Campus Bovisa | Renzo Piano firma il progetto per il futuro del Politecnico tra Goccia e Gasometri

(Di martedì 31 maggio 2022) L'archistar ha presentato il concept ale fatto un sopralluogo con il rettore Ferruccio Resta e poi con Stefano Boeri e il paesaggista Kipar. Spazi per l'innovazione e le start-up, ma anche verde e zone per lo sport aperte alla città

IL GIORNO

Il comitato La Goccia, che difende il verde nato alladopo la dismissioni dei gasometri, chiede a Renzo Piano , chiamato dal Politecnico a progettare il recupero urbanistico dell'area , di ascoltare le sue ragioni: "Tutto quel cemento non va bene".Il Politecnico mette il carico da novanta nella partita per il futuro della Goccia alla. Il progetto per ilche sorgerà nell'area degli ex gasometri , sul quale al momento decide un accordo di programma tra Comune e ateneo, porterà la firma dell'archistar Renzo Piano , uno ... Campus Bovisa, i residenti in rivolta scrivono al progettista Renzo Piano Sono venuti a sapere il nome dell’archistar che progetterà il nuovo Campus del Politecnico nell’area degli ... Parliamo degli esponenti del comitato La Goccia, residenti alla Bovisa, che hanno scritto ...L'architetto ha avuto incarico dal Politecnico di progettare il nuovo campus. I cittadini della zona scrivono una lettera aperta per chiedergli di ...