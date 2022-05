Pubblicità

Napoli . Martedì 31 maggio 2022 alle ore 10,30 nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania sarà presentato il 'Anticamorra', frutto dei dati raccolti in trentuno scuole di Napoli e dell'area metropolitana e del casertano attraverso le interviste di 10195 studenti. Parteciperanno il consigliere ...... è lo strumento stesso delche andrebbe fatto immediatamente oggetto di discussione ...e cultura e la produzione di prodotti di qualità esportati ovunque come il Pacco alladella ... Camorra, il questionario nelle scuole napoletane: Cutolo più noto di don Diana Gli studenti non conoscono o poco sanno della tragica storia di Annalisa Durante, dell’impegno quotidiano contro la criminalità organizzata di don Maurizio Patriciello o di don ...Sono molto istruttive per gli adulti e i decisori pubblici le risposte al questionario sottoposto a diecimila studenti napoletani. Emerge, innanzi tutto, la larga consapevolezza del fenomeno ...