Calciomercato Napoli, Parisi: "Senesi è nel radar del club, ma l'offerta è stata fatta a Koulibaly. La società non vuole cedere i suoi campioni, ma se arrivano offerte si valutano"

A 1 Football club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'agente Fifa, Fabio Parisi. 

Su Senesi al Napoli: "Senesi è un buon giocatore, è nel radar del Napoli. L'offerta il Napoli l'ha fatta a Koulibaly. L'argentino ha una grandissima qualità, molto forte in impostazione, ha un buon piede sinistro, insomma, è un profilo molto interessante. Sostituire Kalidou è difficile, dato che è un monumento. Senesi però è una buona garanzia sul mercato". 

Sul futuro di Pjanic: "Non mi occupo più di lui. Penso che ora si occupi di lui Ramadani, io non ho novità".

