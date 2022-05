Calciomercato Monza: Stroppa vuole Messias, la situazione (Di martedì 31 maggio 2022) per il brasiliano in prestito al Milan Il Milan deve ancora valutare il da farsi per quanto riguarda Junior Messias, esterno brasiliano arrivato la scorsa estate in prestito dal Crotone. I rossoneri, dopo lo sblocco delle vicende societarie, potrebbero procedere con il riscatto. Solo in caso contrario Galliani e il Monza entrerebbero in scena: Stroppa ammira da sempre il calciatore. Lo riporta MilanNews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) per il brasiliano in prestito al Milan Il Milan deve ancora valutare il da farsi per quanto riguarda Junior, esterno brasiliano arrivato la scorsa estate in prestito dal Crotone. I rossoneri, dopo lo sblocco delle vicende societarie, potrebbero procedere con il riscatto. Solo in caso contrario Galliani e ilentrerebbero in scena:ammira da sempre il calciatore. Lo riporta MilanNews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

