Calciomercato Monza, si pensa in grande: Belotti per rinforzare l'attacco (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato Monza: dopo la promozione in Serie A, i brianzoli pensano al colpo Belotti per rinforzare l'attacco Dopo aver conquistato la promozione in Serie A, il Monza sonda ora il terreno alla ricerca di grandi rinforzi per far sognare ulteriormente la piazza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato col Torino e potrebbe quindi liberarsi a zero. Il Gallo andrebbe così a completare il reparto offensivo insieme a Mota Carvalho e Gytkjaer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

