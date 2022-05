Calciomercato Milan: slitta l’arrivo di Origi a Milano (Di martedì 31 maggio 2022) . Ecco il motivo per cui il Belga non è già in Italia Come riferito da Gianluca Di Marzio, Divock Origi, promesso attaccante del Milan, sarà in Italia la prossima settimana. Il ritardo è dovuto solo ad una scelta esclusiva del ragazzo che prima di sottoporsi alle visite mediche col Diavolo vuole risolvere l’infortunio che l’aveva tenuto fuori nelle ultime partite stagionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) . Ecco il motivo per cui il Belga non è già in Italia Come riferito da Gianluca Di Marzio, Divock, promesso attaccante del, sarà in Italia la prossima settimana. Il ritardo è dovuto solo ad una scelta esclusiva del ragazzo che prima di sottoporsi alle visite mediche col Diavolo vuole risolvere l’infortunio che l’aveva tenuto fuori nelle ultime partite stagionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

