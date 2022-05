Calciomercato Milan, dalla Germania: passi concreti per Gotze (Di martedì 31 maggio 2022) . Piacere il trequartista tedesco del PSV Il Milan avrebbe mosso passi concreti per arrivare a Mario Gotze. Secondo quanto riportato da Patrick Berger di sport1.d, il 29enne, nel contratto in scadenza nel 2024, avrebbe una clausola rescissoria molto bassa, tra i 4 e i 5 milioni di euro, da attivare entro luglio. Da battere ci sarebbe la concorrenza del Benfica, molto interessata al calciatore del PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) . Piacere il trequartista tedesco del PSV Ilavrebbe mossoper arrivare a Mario. Secondo quanto riportato da Patrick Berger di sport1.d, il 29enne, nel contratto in scadenza nel 2024, avrebbe una clausola rescissoria molto bassa, tra i 4 e i 5 milioni di euro, da attivare entro luglio. Da battere ci sarebbe la concorrenza del Benfica, molto interessata al calciatore del PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24.

