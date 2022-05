Calciomercato Juventus, trovato il post Chiellini: sgarbo alla rivale di sempre (Di martedì 31 maggio 2022) Nel mercato estivo, la Juventus ha bisogno di un centrale visto l’addio di Chiellini. La società sembra aver individuato il profilo giusto. Una stagione chiusa nel peggiori dei modi sia dal punto di vista sportivo (quarti in campionato, fuori dagli ottavi di Champions e due finali perse contro l’Inter) sia per quanto riguarda gli addii tra cui i più pesanti sono stati, senza ombra di dubbio, quelli di Chiellini e Dybala. La Juventus ha assolutamente bisogno di tornare sul mercato per portare un difensore di spessore alla corte di Allegri. Sono diversi i nomi monitorati dalla dirigenza e, nelle ultime ore, sembra essere uscito un nuovo nome. LaPresseLa Juventus, come abbiamo detto, ha bisogno di un centrale difensivo e sembra aver messo gli occhi su Milenkovic; il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) Nel mercato estivo, laha bisogno di un centrale visto l’addio di. La società sembra aver individuato il profilo giusto. Una stagione chiusa nel peggiori dei modi sia dal punto di vista sportivo (quarti in campionato, fuori dagli ottavi di Champions e due finali perse contro l’Inter) sia per quanto riguarda gli addii tra cui i più pesanti sono stati, senza ombra di dubbio, quelli die Dybala. Laha assolutamente bisogno di tornare sul mercato per portare un difensore di spessorecorte di Allegri. Sono diversi i nomi monitorati ddirigenza e, nelle ultime ore, sembra essere uscito un nuovo nome. LaPresseLa, come abbiamo detto, ha bisogno di un centrale difensivo e sembra aver messo gli occhi su Milenkovic; il ...

