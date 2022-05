Calciomercato Juve | su Ranocchia si muove un club di serie A

Pubblicità

Gazzetta_it : #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato - tuttosport : #Sky Sport #Germania: '#Juve su #Kostic, la richiesta dell'#Eintracht' ?? - GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - LupottoG : RT @cmdotcom: #Juve attenta, clamorosa decisione dell’#Atalanta su #Demiral - LucaRinaldi__ : 3 clip su 4 sono contro la Roma, l'unica partita azzeccata. #DeSciglio #Juve #Juventus #Calciomercato -

Commenta per primo Youri Tielemans è destinato a lasciare il Leicester. Il centrocampista belga è un obiettivo dell'Arsenal che come riporta la stampa inglese l'ha messo nel mirino da tempo, ma oltre ...1 L'indiscrezione arriva dalla Germania . Secondo quanto riferito da Sky Sport , Filip Kostic è a un passo dalla. L'esterno classe 1992 dell' Eintracht Francoforte può approdare a Torino per 15 milioni di euro, cifra che sembra aver messo d'accordo sia il club tedesco che i bianconeri, pronti ad ...Anche la squadra di Simeone se n’è accorta, infatti, vuole ripetere quanto fatto la scorsa estate con Rodrigo De Paul Oltre a Di Maria e Pogba, la Juve vuole prendere qualcuno sulle fasce. La Juve è c ...Cherubini vorrebbe evitare di prendere Molina versando tutto cash. Calciomercato Juventus, Cherubini cerca una formula per prendere l’esterno. Calciomercato Juventus, Molina nel mirino. Molina quindi ...