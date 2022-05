Calciomercato Inter | Lukaku sempre più vicino | Marotta ha incontrato l' avvocato del belga

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM, UFFICIALE L'ARRIVO DI IVAN PERISIC Il croato lascia l'Inter, contratto fino al 2024… - SkySport : Perisic al Totteham, ok le visite mediche: manca solo l'annuncio #SkySport #Perisic #Tottenham #Inter - internewsit : Lukaku, incontro tra avvocato e l'Inter? Pedullà smentisce: «Non c'è stato» - - fcin1908it : Barzaghi: “Inter, si muove qualcosa di grosso. Lukaku? Ci hanno rivelato che avrebbe riattivato…” -

...Continua gallery %s Foto rimanentiI grandi ritorni nella storia del... LUKAKU -, COME STANNO LE COSE LUKAKU -, LE ULTIME Nella mattinata di martedì c'è stato ...Ma fu un disastro per l', dominata dall'Ajax, subendo due goal anche per errori imbarazzanti in difesa, da parte di quel fenomeno inarrestabile di Cruijff. Una notte maledetta, nera, per il ...Prima intervista da giocatore del Tottenham per Ivan Perisic che, durante la chiacchierata con la tv ufficiale del club londinese, svela anche come la scelta di andare agli Spurs arriva da ...Ivan Perisic, protagonista assoluto dell'ultima stagione dell'Inter conclusa con la conquista di due trofei, giocherà nel Tottenham dove ritroverà il tecnico Antonio Conte. All'annuncio del club ingle ...