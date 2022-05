Calciomercato Fiorentina, il sostituto può arrivare dalla Premier League! (Di martedì 31 maggio 2022) La Fiorentina ha saputo dire la propria in campionato questa stagione alla guida di Italiano. I viola piombano subito al tema Calciomercato, dove, in questi giorni, si è parlato di un addio di Odriozola. Secondo quanto riportato da Relevo, per sostituire l’ex terzino del Real Madrid, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Hector Bellerin. Il 27enne è reduce da un’esperienza in prestito positiva in Spagna, al Real Betis, con cui ha anche alzato la Copa del Rey ai danni del Valencia. Bellerin, però, farà ritorno a Londra e molto probabilmente l’Arsenal ascolterà le offerte di ogni pretendente per il terzino spagnolo. Il contratto in scadenza nel ’23, infine, potrebbe velocizzare le trattative con l’Arsenal, per poter permettere alla rosa di Vincenzo Italiano di contare su un calciatore di caratura internazionale. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Laha saputo dire la propria in campionato questa stagione alla guida di Italiano. I viola piombano subito al tema, dove, in questi giorni, si è parlato di un addio di Odriozola. Secondo quanto riportato da Relevo, per sostituire l’ex terzino del Real Madrid, laavrebbe messo gli occhi su Hector Bellerin. Il 27enne è reduce da un’esperienza in prestito positiva in Spagna, al Real Betis, con cui ha anche alzato la Copa del Rey ai danni del Valencia. Bellerin, però, farà ritorno a Londra e molto probabilmente l’Arsenal ascolterà le offerte di ogni pretendente per il terzino spagnolo. Il contratto in scadenza nel ’23, infine, potrebbe velocizzare le trattative con l’Arsenal, per poter permettere alla rosa di Vincenzo Italiano di contare su un calciatore di caratura internazionale. ...

