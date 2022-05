Calcio: Paolo Berlusconi, 'Stroppa al Monza decisivo come Ibra nel Milan' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "Ho spento i telefoni e ho guardato un film. Li ho riaccesi solo dopo l'orario dei supplementari. Non potevo sottoporre il mio cuore a patimenti e l'andamento della partita mi ha poi detto che ho fatto la scelta giusta". Paolo Berlusconi ha festeggiato in differita il successo del suo Monza. Il presidente a Pisa non c'era, come invece era successo a Perugia all'ultima di campionato. Troppo coinvolgimento emotivo, troppo stress da gestire prima di vedere i biancorossi varcare la soglia della serie A. "Non è stata una partita di playoff, ma la partita del Monza -sottolinea il fratello di Silvio Berlusconi al 'Giornale'-. Una gara che ha sintetizzato tutta la sua storia. Il 2-0 nei primi minuti, la rimonta, l'illusione di avercela fatta, il gol del Pisa negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "Ho spento i telefoni e ho guardato un film. Li ho riaccesi solo dopo l'orario dei supplementari. Non potevo sottoporre il mio cuore a patimenti e l'andamento della partita mi ha poi detto che ho fatto la scelta giusta".ha festeggiato in differita il successo del suo. Il presidente a Pisa non c'era,invece era successo a Perugia all'ultima di campionato. Troppo coinvolgimento emotivo, troppo stress da gestire prima di vedere i biancorossi varcare la soglia della serie A. "Non è stata una partita di playoff, ma la partita del-sottolinea il fratello di Silvioal 'Giornale'-. Una gara che ha sintetizzato tutta la sua storia. Il 2-0 nei primi minuti, la rimonta, l'illusione di avercela fatta, il gol del Pisa negli ...

