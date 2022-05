Calcio | Iervolino | ' la Salernitana riparte da Sabatini e Nicola'

(Di martedì 31 maggio 2022) Salerno, 31 mag. - (Adnkronos) - "Lada Waltere Davide: abbiamo trovato un accordo con entrambi, verrà formalizzato nelle prossime ore". Lo dice il presidente dellaDaniloai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono legatissimi ai tifosi e alla città: nessuno ci teneva a rompere l'armonia. Hanno accettato subito, andiamo avanti insieme", aggiunge

ha voluto subito mettere in chiaro che Davide Nicola sarà ancora la guida tecnica dei granata: " La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola: abbiamo trovato un accordo con ......stanno proponendo giocatori alla Salernitana perché la nostra è stata una bella storia di. ... ha spiegato, "ma perché è fortemente voluto da me, da Sabatini e dal tecnico. È un ragazzo ...Lo dice il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono ...Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha di fatto ufficializzato i rinnovi di allenatore e direttore sportivo. È un vulcano di idee Danilo Iervolino, personaggio che il mondo del calcio sta ...