Calcio, i 23 convocati dall’Italia per la Finalissima contro l’Argentina. Tonali e Pellegrini esclusi (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Mancini ha fatto le sue scelte, “tagliando” sette giocatori e scremando da 30 a 23 la lista dei giocatori a disposizione per la Finalissima 2022, in programma domani sera a Wembley con Calcio d’inizio alle ore 20.45 contro l’Argentina. Si tratta di una partita organizzata da UEFA e Conmebol in cui si affronteranno la vincitrice dell’Europeo 2021 e quella della Copa America 2021. Tra le file dell’Italia sono stati esclusi Pellegrini, Gollini, Gnonto, Tonali, Frattesi, Lazzari e l’infortunato Sirigu. Di seguito l’elenco dei 23 giocatori convocati dal C.T. Roberto Mancini per la Finalissima 2022 contro l’Argentina a Wembley: Calcio, l’Italia riparte dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Mancini ha fatto le sue scelte, “tagliando” sette giocatori e scremando da 30 a 23 la lista dei giocatori a disposizione per la2022, in programma domani sera a Wembley cond’inizio alle ore 20.45. Si tratta di una partita organizzata da UEFA e Conmebol in cui si affronteranno la vincitrice dell’Europeo 2021 e quella della Copa America 2021. Tra le file dell’Italia sono stati, Gollini, Gnonto,, Frattesi, Lazzari e l’infortunato Sirigu. Di seguito l’elenco dei 23 giocatoridal C.T. Roberto Mancini per la2022a Wembley:, l’Italia riparte dalla ...

Pubblicità

sportal_it : Italia, i 23 per la Finalissima: tribuna per 7 pre-convocati - sportli26181512 : Mancini ha scelto i 23 per la Finalissima con l'Argentina: in 7 non ci saranno: Mancini ha scelto i 23 per la Final… - Gazzetta_it : #Mancini ha scelto i 23 per la Finalissima con l'Argentina: in 7 non ci saranno #Italia #nazionale - sportli26181512 : Dalla Norvegia all'Olanda: Soulé, Da Graca e gli altri, i 19 giovani Juve in nazionale: Dalla Norvegia all'Olanda:… - PalermoToday : Nazionale siciliana: preconvocati 14 giocatori palermitani in vista della sfida contro la Sardegna… -