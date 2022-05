Calcio femminile: Italia-Spagna il 1º luglio a Castel di Sangro (Di martedì 31 maggio 2022) Si chiuderà con un’amichevole di prestigio il percorso di avvicinamento ad Euro 2022 della Nazionale femminile, impegnata in questi giorni nella prima fase di raduno nel centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Venerdì 1° luglio (ore 17, diretta su Rai Sport + HD) l’Italia sfiderà la Spagna a Castel di Sangro, che da lunedì 20 giugno diventerà il quartier generale della delegazione azzurra per la parte finale della preparazione. La squadra di Milena Bertolini ha già affrontato le Furie Rosse nel marzo del 2018 e in quella circostanza le reti di Sampedro e Guijarro permisero alle iberiche di aggiudicarsi la Cyprus Cup. Allo stadio ‘Teofilo Patini’, dove le Azzurre hanno già battuto Romania (2017), Malta (2019) e Croazia (2021), andrà in scena il diciassettesimo confronto tra le due ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Si chiuderà con un’amichevole di prestigio il percorso di avvicinamento ad Euro 2022 della Nazionale, impegnata in questi giorni nella prima fase di raduno nel centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Venerdì 1°(ore 17, diretta su Rai Sport + HD) l’sfiderà ladi, che da lunedì 20 giugno diventerà il quartier generale della delegazione azzurra per la parte finale della preparazione. La squadra di Milena Bertolini ha già affrontato le Furie Rosse nel marzo del 2018 e in quella circostanza le reti di Sampedro e Guijarro permisero alle iberiche di aggiudicarsi la Cyprus Cup. Allo stadio ‘Teofilo Patini’, dove le Azzurre hanno già battuto Romania (2017), Malta (2019) e Croazia (2021), andrà in scena il diciassettesimo confronto tra le due ...

Pubblicità

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Final Eight Under 19 Femminile, il Città di Falconara è campione d'Italia: Kick Off battuto… - RedattoreSocial : Un torneo per chiudere la stagione dell'@AtleticoDiritti calcio a 5 femminile e inaugurare il nuovo campo di calcet… - ros_916 : @Nome__Cognome @bacierion21 Tra l'altro suggerendo di seguire il calcio femminile a mo di sfottò...chi ha schernito… - bacierion21 : @Nome__Cognome secondo me potrebbe interessarti di più allora il calcio femminile. La AS Roma va anche molto bene,… - signordominic : RT @stephanssmile: La mia tesi di laurea è sul calcio femminile… nell’introduzione scriverò: loro provano a giocare a calcio io provo a scr… -