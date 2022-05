Calcio: Di Maria, 'dopo il mondiale in Qatar lascio, dirò addio a nazionale Argentina' (Di martedì 31 maggio 2022) Londra, 31 mag. - (Adnkronos) - "dopo il mondiale dirò addio alla Seleccion, è arrivato il momento. Ci sono tanti ragazzi che stanno migliorando e piano piano dimostreranno di essere all'altezza di questa maglia". Angel Di Maria conferma il suo addio alla nazionale albiceleste dopo la Coppa del Mondo in Qatar. "Ho ottenuto quello che volevo, sarebbe egoista da parte mia continuare dopo aver conquistato quello che mi ero prefissato", aggiunge a 'Olè' il 34enne esterno d'attacco, obiettivo di mercato della Juventus. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Londra, 31 mag. - (Adnkronos) - "ilalla Seleccion, è arrivato il momento. Ci sono tanti ragazzi che stanno migliorando e piano piano dimostreranno di essere all'altezza di questa maglia". Angel Diconferma il suoallaalbicelestela Coppa del Mondo in. "Ho ottenuto quello che volevo, sarebbe egoista da parte mia continuareaver conquistato quello che mi ero prefissato", aggiunge a 'Olè' il 34enne esterno d'attacco, obiettivo di mercato della Juventus.

