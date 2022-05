Calcio, Chiellini dice addio alla Nazionale: cerimonia prima di Italia-Argentina (Di martedì 31 maggio 2022) Londra – Non poteva esserci palcoscenico migliore per l’ultimo saluto alla Nazionale di Giorgio Chiellini, che chiuderà domani sera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a Wembley, dove la scorsa estate si è laureato campione d’Europa con l’Italia. prima del fischio d’inizio della ‘Finalissima’, il presidente federale, Gabriele Gravina, consegnerà a Chiellini un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell’Argentina, ma soprattutto a quei tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto. Una festa che proseguirà sull’asse Londra-Roma, dato che in Piazza della Repubblica, grazie a un’iniziativa promossa da Figc e Urban Vision ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Londra – Non poteva esserci palcoscenico migliore per l’ultimo salutodi Giorgio, che chiuderà domani sera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a Wembley, dove la scorsa estate si è laureato campione d’Europa con l’del fischio d’inizio della ‘Finalissima’, il presidente federale, Gabriele Gravina, consegnerà aun trofeo come tributosua straordinaria carriera in. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell’, ma soprattutto a quei tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto. Una festa che proseguirà sull’asse Londra-Roma, dato che in Piazza della Repubblica, grazie a un’iniziativa promossa da Figc e Urban Vision ...

