Calcio | Cardinale ha firmato | il Milan passa da Elliott a RedBird

PubblicitĂ

Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - Gazzetta_it : Maldini, aria d'intesa col #Milan: Cardinale lo incontrerà dopo la firma - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO Milan, incontro in corso per il cambio di proprietà Presenti Gerry Cardinale di RedBird e i legali… - Moon13_me : RT @SkySport: ULTIM'ORA CALCIO Milan, incontro in corso per il cambio di proprietà Presenti Gerry Cardinale di RedBird e i legali di Elliot… - 90Valla : RT @Gazzetta_it: Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird -

... con ogni probabilità le firme ci sono state la scorsa settimana , in incognito, e verosimilmente non a Milano (doveha partecipato alla festa in piazza per lo scudetto). In ogni caso, ...Gerry, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città . Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.Milano, 31 mag. - (Adnkronos) - Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L'annuncio ufficiale è ...Manca solo l'ufficialità , che arriverà a breve: il Milan ha cambiato proprietario. Dopo lo scudetto, quindi, i rossoneri passano in mano al fondo RedBird Capital Partners. Gerry Cardinale, Ceo del gru ...