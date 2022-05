Calcio: Cardinale ha firmato, il Milan passa da Elliott a RedBird (Di martedì 31 maggio 2022) Milano, 31 mag. - (Adnkronos) - Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Si tratta del cosiddetto "signing", mentre il closing dell'operazione ha tempi più lunghi. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022)o, 31 mag. - (Adnkronos) - Gerry, il capo diCapital Partners, hail contratto di acquisizione della maggioranza deldal fondo. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Si tratta del cosiddetto "signing", mentre il closing dell'operazione ha tempi più lunghi.

