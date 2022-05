Calcio a 5, Italia: le convocate della nazionale femminile per l’amichevole con l’Ucraina (Di martedì 31 maggio 2022) La nazionale Italiana femminile di Calcio a 5 è pronta a tornare in campo, con un incontro amichevole che si terrà il prossimo 15 giugno alle ore 19, in quel del Pala Estraforum di Prato (partita che andrà in diretta streaming sul sito figc.it). La ct Francesca Salvatore ha convocato 17 calciatrici, fra cui molte esordienti: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Gaby Vanelli e Arianna Bovo (Kick Off), Silvia Praticò (Falconara) e Chiara Pernazza del Bitonto. Portieri: Arianna Tirelli (Pucetta Calcio), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Ana Carolina Sestari (Pescara femminile) Giocatrici di movimento: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Chiara Pernazza (Bitonto), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Lanadia 5 è pronta a tornare in campo, con un incontro amichevole che si terrà il prossimo 15 giugno alle ore 19, in quel del Pala Estraforum di Prato (partita che andrà in diretta streaming sul sito figc.it). La ct Francesca Salvatore ha convocato 17 calciatrici, fra cui molte esordienti: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Gaby Vanelli e Arianna Bovo (Kick Off), Silvia Praticò (Falconara) e Chiara Pernazza del Bitonto. Portieri: Arianna Tirelli (Pucetta), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Ana Carolina Sestari (Pescara) Giocatrici di movimento: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Chiara Pernazza (Bitonto), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara ...

