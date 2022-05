Calabria: “Scudetto con il Milan? E’ stato il giorno più bello della mia vita” (Di martedì 31 maggio 2022) Davide Calabria ha incontrato a sorpresa gli studenti di una scuola media Milanese per trasmettere loro un forte messaggio ispirazionale Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Davideha incontrato a sorpresa gli studenti di una scuola mediaese per trasmettere loro un forte messaggio ispirazionale

Pubblicità

acmilan : ??? Calabria and Florenzi share their feelings on winning the Scudetto ?? ??? L'emozione di @davidecalabria2 e… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Calabria: “Scudetto con il #Milan? E’ stato il giorno più bello della mia vita” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calabria: “Scudetto con il #Milan? E’ stato il giorno più bello della mia vita” #ACMilan #SempreMilan - MilanPress_it : Davide #Calabria racconta la sua infanzia e il momento attuale con il #Milan ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo T… - UniCalPortale : Lo scorso anno lo scudetto con l'Inter, quest'anno la #ConferenceLeague con la Roma! Successi ai quali ha contribui… -