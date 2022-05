Bucci, tra il fare e il mare. Ritratto del sindaco (ricandidato) di Genova (Di martedì 31 maggio 2022) In principio fu la barca: quella che mai è stata ritirata da Marco Bucci, sindaco di Genova e ricandidato sindaco di Genova per il centrodestr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) In principio fu la barca: quella che mai è stata ritirata da Marcodidiper il centrodestr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

FarodiRoma : Organizzato dalla diocesi al via il primo confronto tra tutti i candidati sindaci Comunali a Genova. Scintille tra… - ilsecoloxix : #30maggio #elezionicomunali a Genova, alla diocesi il confronto tra cinque candidati sindaco. Scintille tra Bucci e… - LuigiCornaglia : RT @rep_genova: Genova, in casa della Curia il primo confronto tra i candidati sindaco con Bucci e Dello Strologo insieme: scintille sul ca… - rep_genova : Genova, in casa della Curia il primo confronto tra i candidati sindaco con Bucci e Dello Strologo insieme: scintill… - rep_genova : Genova, in casa della Curia il primo confronto tra i candidati sindaco con Bucci e Dello Strologo insieme: al centr… -