Bt e Ericsson forniranno la rete 5G privata alle aziende britanniche

(Di martedì 31 maggio 2022) L’unione fa la forza, o almeno così sperano i due colossi delle telecomunicazioni BT ed, che hanno deciso di mettersi insieme per offrirela possibilità di creare reti private 5G. La differenza con le reti pubbliche è che queste possono essere circoscritte ai luoghi di lavoro, che siano una fabbrica, un porto o un campus così che laad altissima velocità possa permettere di implementare, in sicurezza, con bassa latenza e con una migliore copertura di una tradizionaleWi-Fi aziendale, i servizi dell’Internet of things. A confermare la partnership pluriennale britannico-svedese è stato Marc Overton, l’amministratore delegato della divisione X Enterprises della BT, che si occupa di sviluppare vari tipi di tecnologia come IoT ed Edge Computing. ...

