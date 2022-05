Bruxelles sventola bandiera bianca: i leader a zig-zag, chi è il vero sconfitto della crisi ucraina (Di martedì 31 maggio 2022) In tanti ci dovremmo chiedere cosa avrebbe detto, se fosse ancora vivo, uno statista come De Gasperi - che, con Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman e Gaetano Martino, è stato tra i grandi padri fondatori dell'Unione europea - di fronte al triste spettacolo che Bruxelles e dintorni continuano ad offrire sul fronte bellico. Potremmo anche intuire la risposta di Alcide per il semplice motivo che sono ora tantissimi coloro che, alla domanda su chi sta perdendo la guerra tra Russia ed ucraina, rispondono senza batter ciglio: l'Europa. È vero, anche gli Stati Uniti non ci stanno certo facendo una bella figura, ma, ora come ora, i riflettori sono puntati sui partner del club comunitario: divisi su tutto, tra sanzioni-sì sanzioni-no, continuano ad andare avanti a zig-zag rinviando o rimangiandosi decisioni già prese. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) In tanti ci dovremmo chiedere cosa avrebbe detto, se fosse ancora vivo, uno statista come De Gasperi - che, con Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman e Gaetano Martino, è stato tra i grandi padri fondatori dell'Unione europea - di fronte al triste spettacolo chee dintorni continuano ad offrire sul fronte bellico. Potremmo anche intuire la risposta di Alcide per il semplice motivo che sono ora tantissimi coloro che, alla domanda su chi sta perdendo la guerra tra Russia ed, rispondono senza batter ciglio: l'Europa. È, anche gli Stati Uniti non ci stanno certo facendo una bella figura, ma, ora come ora, i riflettori sono puntati sui partner del club comunitario: divisi su tutto, tra sanzioni-sì sanzioni-no, continuano ad andare avanti a zig-zag rinviando o rimangiandosi decisioni già prese. Il ...

