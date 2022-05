Bremer, guarda al futuro: Cairo lo valuta più di 40 milioni (Di martedì 31 maggio 2022) Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, ha gli occhi puntati addosso per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Urbano Cairo, il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 31 maggio 2022) Gleison, difensore centrale del Torino, ha gli occhi puntati addosso per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Urbano, il...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Bremer viene valutato tra i 40 e i 45 milioni da #Cairo - n9ve2 : ...tutti vogliono #Bremer, tutti vogliono #Botman... guarda se co' uno de questi non rifamo #Kumbulla2. ?? - vilIarismoo : @il_Paride hahahahaha no guarda avete preso Lukaku, Pogba e Bremer già - giuliolocatelli : @NeroTifoso Guarda mi sto facendo 2000 domande. Non mi capacito. Chiudiamo Dybala e non rompiamo i coglioni. Occhio… - QsvsFk : @LautaroFCIM @Maldi___ Guarda, anche se Bastoni mi piace e in fondo in fondo è un vecchio cuore ?????? ...non può mai… -