Brasile, Volkswagen accusata di violazione dei diritti umani: braccianti raggirati e sfruttati in una fazenda tra il 1974 e il 1986 (Di martedì 31 maggio 2022) Volkswagen è indagata in Brasile per violazioni dei diritti umani commesse tra il 1974 ed il 1986 da un intermediario che le ha procurato lavoratori per un disboscamento. Lo riporta Stefanie Dodt della NDR riferendo ricerche della sua emittente con la emittente SWR e il quotidiano Süddeutsche Zeitung. La Companhia Vale do Rio Cristalino nel Pará, al limite del bacino amazzonico, doveva rappresentare l’ingresso della casa tedesca anche nella produzione di carni dietro invito della dittatura militare che le garantiva sgravi fiscali. La casa di Wolfsburg si era affidata per la direzione della fazenda al cittadino svizzero Friedrich Brügger che aveva devoluto l’intermediazione di lavoratori in affitto per il disboscamento di 70.000 ettari, metà dell’appezzamento. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022)è indagata inper violazioni deicommesse tra iled ilda un intermediario che le ha procurato lavoratori per un disboscamento. Lo riporta Stefanie Dodt della NDR riferendo ricerche della sua emittente con la emittente SWR e il quotidiano Süddeutsche Zeitung. La Companhia Vale do Rio Cristalino nel Pará, al limite del bacino amazzonico, doveva rappresentare l’ingresso della casa tedesca anche nella produzione di carni dietro invito della dittatura militare che le garantiva sgravi fiscali. La casa di Wolfsburg si era affidata per la direzione dellaal cittadino svizzero Friedrich Brügger che aveva devoluto l’intermediazione di lavoratori in affitto per il disboscamento di 70.000 ettari, metà dell’appezzamento. I ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Brasile, Volkswagen accusata di violazione dei diritti umani: braccianti raggirati e sfruttati in una fazenda tra i… - JoanaAMorais : RT @Cri_Giordano: Volkswagen è accusata di violazioni dei diritti umani in centinaia di casi in Brasile. I lavoratori trattati da “schiavi”… - Cri_Giordano : Volkswagen è accusata di violazioni dei diritti umani in centinaia di casi in Brasile. I lavoratori trattati da “sc… - ichnusa10 : RT @agenzia_nova: #Volkswagen indagata per schiavismo in #Brasile - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Volkswagen indagata per schiavismo in #Brasile -