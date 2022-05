Bradley Cooper irriconoscibile nella prima foto del film Maestro che ha scritto | diretto e interpretato

Pubblicità

MikeFuriano : L'ambiente ti mette su un gradino della scala sociale. La più figa del tuitter per esempio qui è ammirata e retuit… - IcrewplayC : Maestro: di e con Bradley Cooper - BestMovieItalia : Maestro: Bradley Cooper è totalmente irriconoscibile nelle prime immagini del suo nuovo film [FOTO] -… - SkyTG24 : Bradley Cooper irriconoscibile sul set del film Netflix Maestro FOTO - infoitcultura : “Maestro”, le prime immagini del film di Bradley Cooper su Leonard Bernstein -

In queste ore Netflix ha presentato le prime immagini del suo nuovo progetto, Maestro , con protagonista. Questa volta la star dovrà misurarsi con un biopic dedicato al celebre compositore Leonard Bernstein , considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi. Il film, ...Negli scatti pubblicati dalla piattaforma, si può vedere un inedito(anche regista e sceneggiatore del film) nei panni del protagonista., la trasformazione ...Bradley Cooper ci prova ancora. Dopo il debutto dietro la macchina da presa per A star is born con Lady Gaga, l’artista torna a dirigere per il biopic Netflix Maestro. La storia, che dirige, produce, ...Prime immagini dal set di "Maestro", film diretto, prodotto, scritto e interpretato da Bradley Cooper, irriconoscibile nei panni di Leonard Bernstein. Nel cast anche Carey Mulligan, ...