BPER Banca | a Zafferana Etnea lo spettacolo “Tarabaralla Il tesoro del bruco baronessa” per i bambini

(Adnkronos) – BPER Banca porta gli eventi musicali di educazione finanziaria nelle scuole dell'infanzia della provincia di Catania Zafferana, 31 maggio 2022. Con un evento speciale inserito nel programma del Maggio dei Libri, sabato scorso BPER Banca e Carthusia Edizioni hanno coinvolto all'Auditorium Sant'Anna di Zafferana Etnea (CT) quasi 200 persone tra bambini, genitori e insegnanti con la lettura animata e musicata tratta dall'albo illustrato "Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa". Lo spettacolo è stato realizzato dall'autrice del libro, Elisabetta Garilli e dal Garilli Sound Project, nell'ambito delle iniziative della annuale Festa del Libro di ...

